«الصحة» تطالب بضرورة ملاحظة أعراض كورونا على الأطفال

الرياض - محمد عبدالله - طالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، بضرورة ملاحظة أعراض كورونا التي تصيب الأطفال وأخذهم لعيادات تطمن للتأكد.

وأكد متحدث الصحة، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة، أن الخطة الوطنية لمواجهة كورونا تسير بشكلٍ إيجابي وما هو منشود منها.

وأشار إلى أن الطفرات الجينية التي تؤدي إلى التحور أمر طبيعي ومتوقع في كل الفيروسات، مؤكدًا أن الغالبية منها غير مؤثرة.

وأكد رصد العديد من التحورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن عددًا محدودًا منها يستحق المتابعة والاهتمام.