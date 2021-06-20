«الزكاة والجمارك» تقيم مزادًا لبيع بضائع في ميناء الملك عبدالعزيز

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع «بضائع» في جمرك ميناء مطار الملك عبدالعزيز، يوم الأحد 27 يونيو 2021 مشددة على أن التسجيل المسبق لدى الجمرك شرط لحضور المزاد.

وحددت الهيئة وفق منشور عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» شروط الدخول في المزاد الذي سيقام في العاشرة صباحًا، حيث يشترط دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسين ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إضافة إلى إخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة.

وتضمنت الشروط دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، كما يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المباعة خلال (5) أيام للبضائع برسم الوارد و(20) يوم للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

أشارت إلى أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا, التباعد الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات) حسب توجيهات وزارة الصحة.