هيئة المنافسة: 7 أسباب لمحاربة الاحتكار

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الهيئة العامة للمنافسة مواصلة العمل على محاربة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، داعية للمشاركة في حملة مكافحة الاحتكار من خلال إبلاغها عن تلك الممارسات عبر منصة منافسة للخدمات الإلكترونية.

وحول أسباب مكافحة الاحتكار، قالت هيئة المنافسة في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الاحتكار يرفع التكلفة المالية، ويستهلك موارد المشترين، ويحد من الفوائد الناتجة عن المنافسة في التنمية ويقيد اقتصاد السوق.

وأشارت إلى أن الاحتكار يستبعد المنافسين الأكفاء ويحد من الثقة العامة في تنافسية السوق ويقلل حوافز الجودة والابتكار ولا يحقق العدالة ولا يوزع الموارد بالشكل الأمثل، إضافة إلى أنه يرفع أسعار السلع والخدمات على المستهلكين.