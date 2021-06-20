وكيل «الصحة»: الاعتماد الطارئ للقاح كورونا ليس أمرًا جديدًا

الرياض - محمد عبدالله - أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري أن الاعتماد الطارئ للقاحات «كورونا المستجد» ليس بدعة جديدة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء تم في مكافحة فيروسات أخرى.

وقال عسيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن الاعتماد الطارئ ليس بدعة جديدة، فقد استخدم في مكافحة فيروسات أخرى مثل «زيكا» وإنفلونزا «h1n1» و«إيبولا».

وأشار عسيري إلى أن «الاعتماد الطارئ مرحلة من مراحل اعتماد الأدوية واللقاحات تفرضها الطوارئ»، مؤكدًا أنه «لم يحدث سحب لأي اعتماد طارئ للقاحات، بينما حصل هذا لبعض الأدوية وأدوات التشخيص».

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