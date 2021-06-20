«الصناعة»: تعديل مدة صلاحية التراخيص إلى 5 أعوام

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأحد، تعديل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 أعوام بدلاً من 3 أعوام.

ولفتت «الصناعة» إلى أن «هذا التعديل سيسري حال تقدم المستثمر بطلب الحصول على ترخيص صناعي جديد أو تجديد ترخيصه الحالي، وذلك بعد استيفائه لجميع المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص».

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة، جرّاح الجرّاح أنّ «هذا الإجراء يهدف إلى استدامة المصانع، وتقليل مُدد المراجعة من قبل المستثمرين في القطاع، إضافةً إلى تسهيل رحلة المستثمر وتحسين الإجراءات المتخذة عند إصدار الترخيص الصناعي وتسريعها»، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشار الجراح، إلى أنّ «المصانع التي تقع داخل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدن)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الاقتصادية في رابغ، ستمنح -بمجرد الحصول على عقد تخصيص أرض- ترخيصًا صناعيًا لمدة سنة واحدة، وبعد جاهزية المصنع للعمل يتم تجديد الترخيص الصناعي لمدة خمس سنوات».

ولف الجراح إلى أنّ «هذه الإجراءات تأتي في سياق مبادرة الوزارة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين والراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي، إضافة إلى تسهيل الأعمال تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في خطط تطوير الصناعة».

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