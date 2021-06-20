«مؤسسة التدريب التقني» تحدد شروط التسجيل بالبكالوريوس

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شروط التسجيل ببرامج بكالوريوس الكليات التقنية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ إلكترونياً.

وبينّت مؤسسة التدريب التقني والمهني، عبر موقعها الإلكتروني، أن الشروط اللأساسية اللازم توافرها في الراغبين بالتسجيل ببرامج بكالوريوس الكليات التقنية، تتمثل في المتطلبات التالية:

- أن يتوفر لدى المتقدم / المتقدمة أحد المؤهلات المطلوبة.

- ألا يكون المتقدم / المتقدمة مستمراً في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه.

- ألا يكون المتقدم / المتقدمة متخرجاً من البرنامج التدريبي.

- يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

- ألا يكون المتقدم / المتقدمة موظفاً أو أن يكون لديه تفريغ من جهة العمل.

الكليات التقنية

وأعلنت الإدارة العامة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، عن بدء فتح بداية من الغد بوابة القبول والتسجيل لبرامج بكالوريوس الكليات التقنية للفئات التالية من خريجي:

- دبلوم كليات التميز

- دبلوم الكليات التقنية

- دبلوم كلية الاتصالات

- الدبلوم التقني من خارج المملكة

- دبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم

- الدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة ودبلوم التخصصات الصحية

- دبلوم كلية المجتمع ودبلوم معاهد التدريب الأهلي

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن، مشيراً إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

تعليمات مهمة

وشددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية من قبل جميع المتقدمين والراغبين في التسجيل ببرامج بكالوريوس الكليات التقنية، وتتمثل هذه الإرشادات في:

- لغة التدريب المعتمدة هي اللغة الإنجليزية.

- حصولك على لقاح كورونا يسهل عملية إنهاء إجراءات قبولك.

- المتقدم الحاصل على درجة الدبلوم من غير الكليات التقنية أو من تخصص مقارب للتخصص المتقدم عليه، قد يتطلب منه اكمال بعض المقررات التكميلية وذلك وفق معادلات الإدارة العامة للمناهج، ويتم قبوله في برنامج البكالوريوس بعد أن يجتاز المقررات التكميلية المطلوبة بنجاح.

- على المتقدم متابعة حسابه في البوابة والجوال والبريد الإلكتروني، حيث تعتبر قنوات الاتصال الرسمية بين الكليات والمتقدم لاستكمال مراحل القبول.

- مرحلة تثبيت الرغبات تأتي بعد انتهاء الفرز وتكون متاحة لمدة اسبوع، كما يجب على المتقدم الدخول على حسابه في البوابة لمعرفة هل اكتملت الشعبة في تخصصه بالكلية المتقدم عليها أم لا.

- ويمكن في حال عدم اكتمال الشعبة أن يقوم بتحويل رغبته لكلية أخرى في ذات التخصص أو تأجيل قبوله للفصل القادم، ويترتب على ذلك ضرورة الدخول لتمرير التقديم مرة أخرى من خلال البوابة عند فتح التقديم للفصل القادم.

- إذا كان عدد المتقدمين أعلى من الطاقة الاستيعابية للشعبة فيتم الفرز حسب (المعدل، مستوى اللغة الانجليزية، سنة التخرج)، ويتم ترتيب المقبولين على ذلك ويتم احتساب عدد المقبولين مبدئياً بناءً على الطاقة الاستيعابية للشعبة وبقية المتقدمين، ويتم فرزهم في حال توفر مقاعد إضافية.

- المتقدم مسئول مسئولية كاملة عن البيانات التي يدخلها وعند اكتشاف أي خطأ فيها يحق لإدارة البرنامج والكلية استبعاده وإلغاء تقديمه حتى لو تم اكتشاف ذلك بعد بداية التدريب فيحق للكلية طي قيد المتدرب.

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