«الصحة»: استكمال الجرعات المعتمدة يحمي من تحورات «كورونا»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، الأحد، أن استكمال جرعات اللقاحات المعتمدة يحمي من جميع المتحورات الحالية لفيروس «كورونا المستجد».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن الطفرات الجينية التي تؤدي إلى التحور أمر طبيعي ومتوقع في كل الفيروسات، والغالبية منها غير مؤثرة.

وأضاف: استكمال جرعات اللقاحات المعتمدة يحمي من جميع المتحورات الحالية، مشيرًا إلى أنه بتحقيق المناعة المجتمعية سيكون الوصول للأمان الصحي أسرع، ونسابق فيه ظهور أي تحورات إضافية.

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