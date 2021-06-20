اخبار السعوديه

«الصحة»: استكمال الجرعات المعتمدة يحمي من تحورات «كورونا»

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، الأحد، أن استكمال جرعات اللقاحات المعتمدة يحمي من جميع المتحورات الحالية لفيروس « المستجد».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن الطفرات الجينية التي تؤدي إلى التحور أمر طبيعي ومتوقع في كل الفيروسات، والغالبية منها غير مؤثرة.

وأضاف: استكمال جرعات اللقاحات المعتمدة يحمي من جميع المتحورات الحالية، مشيرًا إلى أنه بتحقيق المناعة المجتمعية سيكون الوصول للأمان الصحي أسرع، ونسابق فيه ظهور أي تحورات إضافية.

 اقرأ أيضًا:

 4 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا