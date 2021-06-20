3 مناطق تتصدر مخالفات كورونا بالمملكة خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة خلال 7 أيام، مشيرة إلى أن 3 مناطق سجلت العدد الأعلى من المخالفات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، إن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا بلغت خلال المدة من 3/11/1442هـ وحتى 9/11/1442هـ، 18 ألفًا و394 مخالفة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي علي موقع تويتر، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بـ(6087) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2766) مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2333) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1516) مخالفة.

وجاءت منطقة القصيم بـ(1293) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1078) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(850) مخالفة، ثم منطقة تبوك بـ(845) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(804) مخالفات، ومنطقة الباحة بـ(383) مخالفة، ومنطقة نجران بـ(193) مخالفة، ومنطقة عسير بـ(178) مخالفة، ثم منطقة جازان بـ(68) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.