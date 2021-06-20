العثور على جثة طفل وادي الحاير المفقود

الرياض - محمد عبدالله - أكدت قناة «الإخبارية»، العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر، بعد 11 يومًا من تواصل عمليات البحث عنه من قبل فرق الدفاع المدني في منطقة الرياض.

واتفقت أمانة منطقة الرياض مع الدفاع المدني على توفير المعدات ذات الأذرع الطويلة من أجل المساعدة في عملية البحث عن الطفل وإزالة الأشجار الكثيفة في المجرى المائي.

وتوقعت فرق الدفاع المدني أن يكون الطفل المفقود عالقًا بين الأشجار، لذلك تم استخدام المعدات ذات الأذرع الطويلة لإزالة عوائق عملية البحث، بحسب تقرير لقناة «الإخبارية».

وقال فؤاد النهدي والد الطفل المفقود، في تصريحات، أمس، إنه توجد عوائق كثيرة في المجري المائي بينها الأشجار، تعوق رجال الدفاع المدني والمتطوعين لإيجاد الجثة.

وتابع والد الطفل المفقود، أنه توجد أشجار كثيرة في الماء تتصدى لمرور الولد لمسافة طويلة حتى السد، متمنيًا إزالة هذه العوائق حتى تتمكن القوارب ورجال الدفاع المدني من الدخول للمنطقة، وتمهيد الطريق للسيارات التي تدخل للبحث عن الطفل.

جدير بالذكر أن الطفل المفقود منذ 11 يومًا، يدعى فراس فؤاد النهدي، ويبلغ من العمر 7 سنوات، وسقط في وادي الحاير، أثناء خروجه مع أسرته للتنزه.

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