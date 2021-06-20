«الأمن العام»: حملات لضبط وتعقب المخالفين للأنظمة

الرياض - محمد عبدالله - أكد متحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ أن هناك حملات لضبط وتعقب المخالفين للأنظمة بشكلٍ عام، بينهم المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على جميع مناطق المملكة.

وأوضح متحدث الأمن العام، عبر مداخلة مع فضائية «الإخبارية»، اليوم الأحد، أن الآلية التي يعمل بها الأمن العام على تنفيذ هذه الحملات هي بواسطة اللجان الأمنية الدائمة في شرط المناطق والتي يرأسها عادة مديرو شرطة المناطق ويشترك بها عدد من الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة والعقوبات.

وقال العميد الشويرخ إن الآلية تعتمد أيضًا على رسم الخطط وبناء الاستراتيجيات، بناء على البلاغات وما يرد من الجهات الأمنية ومعلومات وتقارير البحث والتحري الميدانية وما ينتج عنهم من خطط لرصد المخالفين وضبطهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.