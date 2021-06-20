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الرياض : العثور على جثة بوادي الحاير

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أكدت مصادر لـ"دوت الخليج" عثور فرق الدفاع المدني على جثة ربما تعود لطفل سقط في وادي الحاير خلال خروجه مع أسرته للتنزه الأسبوع الماضي. وأوضحت المصادر أنه لا بد من انتظار نتيجة تحليل الطب الشرعي لمعرفة ما إذا كانت هذه الجثة تعود للطفل المفقود أو لا.

وسقط طفل يبلغ من العمر 7 أعوام في الوادي أثناء خروج أسرته للتنزه. وشارك في أعمال البحث فرق الدفاع المدني والغواصون وفرق الكلاب البوليسية. كما يشارك فيها عدد من الفرق التطوعية، بينما تستخدم في البحث طائرات الـ«درون». كما توجد فرق من الهلال الأحمر.

وعلى الرغم من قوة جريان المياه في الوادي، ووجود حشائش كثيفة على جانبيه في بعض المواقع، فإن قوة بشرية كبيرة وآليات الدفاع المدني تواصل البحث حتى الآن.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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