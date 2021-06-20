وسقط طفل يبلغ من العمر 7 أعوام في الوادي أثناء خروج أسرته للتنزه. وشارك في أعمال البحث فرق الدفاع المدني والغواصون وفرق الكلاب البوليسية. كما يشارك فيها عدد من الفرق التطوعية، بينما تستخدم في البحث طائرات الـ«درون». كما توجد فرق من الهلال الأحمر.
وعلى الرغم من قوة جريان المياه في الوادي، ووجود حشائش كثيفة على جانبيه في بعض المواقع، فإن قوة بشرية كبيرة وآليات الدفاع المدني تواصل البحث حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض : العثور على جثة بوادي الحاير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.