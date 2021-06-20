الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

تفعيل مناهج الموسيقى في المدارس من العام المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت مصادر أن وزارة الثقافة تستعد لتفعيل مناهج الموسيقى في المدارس بدءًا من العام المقبل؛ وذلك بالتشارك مع عدد من الجهات الرسمية، بحسب العربية.

3 منشآت تفعّل مناهج الموسيقى:

وسيبدأ تفعيل مناهج الموسيقى من المدارس الأهلية والعالمية وبعض الجامعات من خلال التصاريح التي ستصدرها وزارة الثقافة لتلك المنشآت.

وكانت وزارة الثقافة قد اتفقت قبل عامين مع وزارة على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي.

وكان وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، قد صرح سابقًا، بالقول: “اتفقت مبدئيًا مع سمو وزير الثقافة على تفعيل بعض الفنون في أنشطة ومناهج التعليم، ونقل صلاحية منح التصاريح للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية المستحدثة إلى وزارة الثقافة، والترخيص لكيانات أهلية تعليمية متخصصة في الفن والثقافة، والاستفادة من المسارح التعليمية”.

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