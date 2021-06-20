إهمال النوم الصحي يعرضك لـ7 أمراض خطيرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن، أن بعض الدراسات بينت أن إهمال الالتزام بشروط النوم الصحي والحصول على ساعات قليلة من النوم يزيد من احتمالية الإصابة بسبعة أمراض هي، السمنة وتراكم الدهون، أمراض القلب، السكتة الدماغية، الشيخوخة المبكرة، التوتر العصبي والاكتئاب، الهالات السوداء حول العين، ضعف التركيز والذاكرة.

فوائد النوم الصحي:

وقال الدكتور عصام الحسن، في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، إن النوم الصحي مهم للجميع الكبار والصغار، فهو سبيل للسعادة والاستقرار النفسي، فهناك ضرورة صحية على أن يتمتع الجسد بـ8 ساعات من النوم يوميًا بالنسبة للبالغين، حتى لو كانت وظيفة العاملين بنظام المناوبات، أما الأطفال فقد تزداد عدد ساعات نومهم حسب أعمارهم، إذ أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين لا يحصلون على ساعات كافية من النوم هم الأكثر عرضة للأمراض، كما أن الأشخاص الذين يحصلون على ساعات كافية من النوم تنضبط لديهم هرمونات الشهية، وبالتالي تقل نسبة تناول السعرات الحرارية لديهم، كما يساعد النوم الصحي في تقليل الشعور بالألم.

مسببات حرمان النوم المزمن:

وتابع: “حرمان النوم المزمن يعتبر من أهم الاضطرابات السلوكية والاجتماعية في المجتمعات المدنية، ويلاحظ انتشار هذه المشكلة الاجتماعية في المملكة وغيرها من المجتمعات العربية بسبب تأخر أوقات النوم والارتباطات الاجتماعية المختلفة، التي عادة ما تبدأ في ساعة متأخرة من الليل، وانتشار القنوات الفضائية والإنترنت ومولات التسوق، وعدم انتظام ساعات النوم والاستيقاظ حتى عند صغار السن الذين يحتاجون إلى ساعات نوم أطول لاكتمال النمو والنشاط”.

مخاطر الإفراط في السهر:

ودعا الدكتور الحسن في ختام حديثه إلى تجنب السهر، وفرط استخدام تقنية التواصل الاجتماعي، وتجنب التدخين، والتقليل من الـمنبهات كالقهوة والشاي ومشروبات الطاقة، وممارسة الرياضة، ومن المهم زيارة طبيب اضطرابات النوم لدى المعاناة من مشكلات في النوم كصعوبة الخلود للنوم، ورداءة طبيعة النوم، واضطرابات الأحلام أو الحركة خلال النوم، وفرط النعاس أثناء النهار دون سبب واضح، وطلب النصيحة والإرشادات المناسبة، قبل أي محاولات لاستخدام الأدوية المساعدة على النوم دون متابعة طبية، فبعض تلك العلاجات يتسبب في خطورة وتأخر التشخيص والعلاج المناسب لاضطرابات عضوية ونفسية وسلوكية معروفة طبيًا.

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