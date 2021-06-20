، 4 مواجهات مرتقبة في المجموعتين الثالثة والرابعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ثاني أيام منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب

تقام غدًا الاثنين مباريات الجولة الأولى من المجموعتين الثالثة والرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، المقامة منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

وتضم المجموعة الثالثة كلًّا من: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر، بينما تضم المجموعة الرابعة منتخبات: تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان.

وعلى ملعب بتروسبورت يلتقي منتخب السنغال حامل اللقب مع لبنان، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما يواجه منتخب العراق نظيره جزر القمر في السابعة مساءً.

ويحتضن ملعب الكلية الحربية منافسات المجموعة الرابعة؛ حيث يلتقي منتخب تونس مع اليمن في الرابعة عصرًا، بينما يلتقي منتخب السعودية مع نظيره أوزبكستان في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.