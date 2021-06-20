شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وإستونيا تعززان الشراكة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه سبل تعزيز جسور التعاون الرقمي، وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الرقمية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي بين المملكة وجمهورية إستونيا.

جاء ذلك خلال استقبال اليوم وفداً إستونياً ضم كلّاً من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاتصالات سيم سكوت، وسفير جمهورية إستونيا -غير المقيم- المُعيّن لدى

المملكة جان راينهولد، إلى جانب ممثلين لكبرى الشركات الإستونية العاملة في المجال.

وناقش اللقاء آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم التسهيلات للشركات الإستونية للاستثمار في السوق السعودي الواعد والزاخر بالفرص، إضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال بين البلدين.