شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 2350 مترًا أنقاض و22 ألف طن مخلفات برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية حملة على مدى أسبوع لإزالة الأنقاض والمخلفات بمحافظة رأس تنورة في إطار جهودها الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة وإزالة التشوه البصري والعناية بجميع أنحاء المحافظة.

وأنهت الحملة رفع وإزالة المخلفات والأنقاض من الصناعيات وأراضي الفضاء في مناطق متفرقة بالمحافظة، حيث تمت إزالة ما يقارب الـ ٢٣٥٠ مترا مكعبا من الأنقاض، و٢٢٥٥٥ طنّا من المخلفات.

من جهة أخرى أصدرت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية غرب الدمام 983 شهادة امتثال ومخالفة للإجراءات الاحترازية ضمن جهودها الرقابية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما كثفت إدارتا صحة البيئة والأسواق جهودها الرقابية بوضع برنامج مكاني وزماني لتوزيع مراقبي البلدية والمتطوعين من الإداريين على المنشآت الغذائية والتجارية في فترتين صباحية ومسائية، للتأكد من امتثال المنشآت للبروتكولات الاحترازية لمنع انتشار ‫فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة على جميع أصحاب المنشآت بالتقيد بالإجراءات، وأنها لن تتهاون في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز "940".