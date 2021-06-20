تناول المانجو يحمي الجسم من الإصابة بالفيروسات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

نفت أخصائية التغذية الدكتورة محاسن عبدالسميع، بأن ما يتم ترديده بشأن أن تناول المانجو في فصل الصيف يرفع حرارة الجسم، مبينة، أن هذا الكلام غير صحيح، إذ يمكن تناول فاكهه المانجو في جميع المواسم، ولكن في الصيف يفضل تناوله باردًا حتى يشعر الجسم بالدفء مع ارتفاع الحرارة الخارجية، مؤكدة أن تناول المانجو يحمي من الإصابة بالفيروسات.

كيف يواجه المانجو الفيروسات:

وبينت الدكتورة محاسن عبدالسميع، أن المانجو غنية بالمواد المضادة للأكسدة، مما يساعد في حماية الجسم من الإصابة بالفيروسات والحمى والإنفلونزا، كما تحتوي على قدر كبير من فيتامين C وفيتامين A، كما تساعد فاكهة المانجو على تجديد خلايا الوجه، ويساعد تناول كوب من عصير المانجو البارد على تخفيف حرارة الجسم ووقايته من السخونة في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة.

فوائد المانجو الصحية للجسم:

وأشارت إلى أن المانجو من أكثر الفواكه استهلاكًا في العالم، وتحتل المرتبة الرابعة بعد الموز والتفاح والبرتقال، وتعتبر من أفضل الفاكهة الصيفية، فهي غنية بالفوائد الصحية، ومنخفضة السعرات الحرارية ولكنها مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد على تقوية المناعة وامتصاص الحديد، ونمو وإصلاح الشعر، كما تحتوي على البروتين، الكربوهيدرات، الألياف الغذائية، النحاس، حمض الفوليك، فيتامين ب 6، و ب 5 و فيتامين أ، فيتامين E و ك والنياسين والبوتاسيوم والمنجنيز والثيامين والمغنيسيوم، كما تحتوي على كميات صغيرة من الفوسفور وحمض البانتوثنيك والكالسيوم والسيلينيوم والحديد، وجميعها عناصر مهمة للجسم.

سعرات المانجو الحرارية:



وأكدت الدكتورة محاسن، في ختام كلامها، أن البعض يعتقد أن تناول المانجو يسبب زيادة في الوزن، ولكن هذا غير مثبت إذ اختلفت الآراء، والأرجح أن تناول المانجو لا يسبب زيادة الوزن، فعدد السعرات الحرارية في 3 ثمرات من المانجو لا يتعدى 400 سعرة حرارية، كما لها دور مهم في الهضم لوجود مجموعة من الإنزيمات الهاضمة التي تعرف بالأميلاز، والتي تحطم جزيئات الطعام الكبيرة ليسهل امتصاصها، تحول الكربوهيدرات المعقدة إلى سكريات، كما تساعد المانجو على التخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، والإمساك، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، والماء.

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