تحذير من إزالة شمع الأذن بالمفاتيح أو الدبابيس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور أحمد عبدالعالي، من استخراج شمع الأذن بالأدوات الحادة مثل المفاتيح والدبابيس، موضحًا أن بعض الأفراد ينتهجون هذا الأسلوب الخاطئ عند شعورهم بأي حكة في الأذن.

أهمية شمع الأذن:

وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، إن شمع الأذن عبارة عن زيت شمعي ووظيفته هي حماية الأذن من الغبار والجسيمات الغريبة والكائنات الدقيقة، كما تحمي جلد قناة الأذن من التهيج بسبب الماء، ولكن أحيانًا يتراكم الشمع ويسبب حكة محسوسة تدعو البعض إلى إدخال أي جسم غريب لإخراج الشمع.

مسببات تراكم الشمع:

ولفت إلى أن أهم مسببات تراكم الشمع هو تنظيف الأذن بطريقة خاطئة، إذ يؤدي ذلك إلى دفع الشمع بشكل أعمق، والتسبب في انسداد، والشعور بالحكة القوية، وأيضًا استخدام مسحات القطن والدبابيس والمفاتيح في تنظيف الأذن، أو أشياء أخرى تؤدي إلى دفع الشمع إلى عمق أكبر، وقد ينتج عنه انسداد، كما يمكن أن تسبب سماعات الأذن تراكم الشمع، حيث تمنع دون قصد خروج الشمع من قنوات الأذن وتسبب انسدادًا.

مراجعة الطبيب فورًا:

ونصح الدكتور محمد، بمراجعة الطبيب فورًا في حال الشعور بألم شديد في الأذن، ارتفاع درجة حرارة الجسم، السعال، عدم السمع جيدًا، صدور رائحة من الأذن، مؤكدًا أن أفضل الطرق الصحية للتخلص من شمع الأذن هي استخدم مسحات القطن في الجزء الخارجي فقط من الأذن إذا لزم الأمر، استخدم قطرات طبية لتنظيف شمع الأذن والتى تباع بالصيدليات وبإمكان الصيدلي صرفها.

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