متحدث الصحة: استكمال جرعات اللقاح سيحمي من تحورات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم رصد العديد من التحورات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم خلال هذا العام.

اللقاح يحمي من تحورات كورونا:

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، بأن ما يثير الاهتمام ويدعو للمراقبة الوبائية عدد محدود من تلك التحورات.

وعن مواجهة التحورات المتعلقة بالفيروس، قال:” استكمال جرعات اللقاح سيحمي من جميع التحورات التي تم رصدها حاليًا”.

وتابع: “الالتزام باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات”، مردفًا: “كل هذه الأمور التي تم اتباعها مع جميع مراحل الفيروس هي نفس الأمور التي نتبعها مع جميع مراحل التحورات”.

أعراض كورونا عند الأطفال

وفي سياق متصل كشف متحدث الصحة، خلال المؤتمر الدوري اليوم، عن أهم الأعراض التي تصيب الأطفال وتؤكد احتمالية الإصابة بالفيروس، قائلًا: “الأعراض أهمها ارتفاع درجة الحرارة والتهابات في الجهاز التنفسي ووجود مشاكل في الجهاز الهضمي على شكل إسهال أو تقيؤ أو ألم في المعدة”، معقبًا: “في حالة وجود مثل هذه الأعراض يتوجب على ذوي الطفل التوجه للعيادات لتقييم الحالة والتأكد من وجود إصابة من عدمه”.

وتابع: “في حالة وجود اشتباه، يتم عزل الطفل منوهًا، بأن فترة العزل للأطفال مطابقة لفترة عزل الكبار”.

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