متحدث الصحة يوضح أعراض كورونا عند الأطفال وفترة العزل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور العبدالعالي، كيفية التعامل مع الطفل المصاب بكورونا، قائلًا: “من المهم أن نشير إلى أن الأعراض التي قد تظهر على الأطفال وتكون هي إشارات إلى احتمالية الإصابة بالمرض أو عدوى تنفسية قد تكون كورونا”.

فترة عزل مصابي كورونا من الأطفال:

وكشف متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، عن أهم الأعراض التي تصيب الأطفال وتؤكد احتمالية الإصابة بالفيروس، قائلًا: “الأعراض أهمها ارتفاع درجة الحرارة والتهابات في الجهاز التنفسي ووجود مشاكل في الجهاز الهضمي على شكل إسهال أو تقيؤ أو ألم في المعدة”، معقبًا: “في حالة وجود مثل هذه الأعراض يتوجب على ذوي الطفل التوجه للعيادات لتقييم الحالة والتأكد من وجود إصابة من عدمه”.

وتابع: “في حالة وجود اشتباه، يتم عزل الطفل منوهًا، بأن فترة العزل للأطفال مطابقة لفترة عزل الكبار”.

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