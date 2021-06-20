متحدث الأمن العام: مصادرة المركبة أو السكن لمن ينقل أو يأوي المخالفين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن هناك ضبطًا وتعقبًا للمخالفين للأنظمة بشكلٍ عام ومن ضمنهم المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل.

حملات الأمن العام لتعقب المخالفين

ولفت الشويرخ خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إلى أن هناك عقوبات لمن يسهل للمخالفين الدخول أو التنقل أو الإيواء أو العمل مشيرًا إلى أن العقوبات تشمل مصادرة المركبة أو السكن لمن ينقل أو يأوي مخالفين.

وأوضح أن الحملات الأمنية ضد مخالفي أنظمة الإقامة شملت جميع مناطق المملكة.

نتائج الحملة الأمنية وطن بلا مخالف

وكانت الحملات الميدانية أسفرت المشتركة – وطن بلا مخالف – التي انطلقت من يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439 هـ الموافق 15 / 11 / 2017 م حتى نهاية يوم الأربعاء 6 / 11 / 1442هـ الموافق 16 / 6 / 2021م لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط (5615884) مخالفًا، منهم (4304206) مخالفين لنظام الإقامة، و(802125) مخالفًا لنظام العمل، و (509553) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (116908) أشخاص، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و (54%) إثيوبيو الجنسية، و (3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (9508) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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