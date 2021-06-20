الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر بعد 11 يومًا من البحث

متابعات الخليج 365 - الرياض

تم العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر بعد أيام من البحث عنه بحسب ما أفاد مراسل قناة الإخبارية.

وأشار إلى أنه تم العثور على جثة المفقود الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد بعد 11 يومًا من البحث المتواصل.

وأفاد أن الدفاع المدني أكد أنها جثة المفقود وجاري إكمال الإجراءات الطبية للتأكد، لافتًا إلى أنه سيُصدر بيانًا تفصيليًا من الدفاع المدني حول العثور على جثة مفقود الحائر.

وكانت جهود البحث عن مفقود وادي الحائر تواصلت على مدى الأيام الماضية بمشاركة فرق الدفاع المدني في الرياض.

وكان عم الطفل المفقود قال في وقت سابق خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن قلة وسائل الأمان في الوادي سوف ترجح زيادة عدد الضحايا والمفقودين.



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