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الداخلية : ضبط 18394 مخالفًا لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

الداخلية : ضبط 18394 مخالفًا لـ الإجراءات الاحترازية في أسبوع

منطقة الرياض تصدرت النسبة الأعلى تلتها الشرقية

متابعات الخليج 365 - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس “كوفيد-19” (18394) مخالفة وذلك خلال المدة من 3 / 11 / 1442هـ وحتى 9 / 11 / 1442هـ.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6087) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2766) مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2333) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1516) مخالفة، فمنطقة القصيم بـ(1293) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1078) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(850) مخالفة، فمنطقة تبوك بـ(845) مخالفة ، ومنطقة حائل بـ(804) مخالفات ، ومنطقة الباحة بـ(383) مخالفة، ومنطقة نجران بـ(193) مخالفة، ومنطقة عسير بـ(178) مخالفة ، ثم منطقة جازان بـ(68) مخالفة.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

الإجراءات الاحترازية
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