، جماهير الدرجة الأولى لدوري ولي العهد تترقب حكم استئناف مشاركة "إلياس" بـ"الطائي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد مشاركته متجاوزاً السن القانونية.. وتسجيله أهدافاً حاسمة

تترقب الجماهير الرياضية المتابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى القرارات التي ستصدرها لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن الاستئناف المقدم من أندية الجبلين والثقبة والبكيربة، بخصوص شكوى مشاركة لاعب المواليد في فريق الطائي عمران إلياس، المتجاوز للسن النظامية خلال 20 مباراة هذا الموسم، وتسجيله أهدافاً حاسمة لنقاط مباريات مهمة، قبل أن تتخذ إدارة الطائي قراراً بالاكتفاء بمشاركة اللاعب خلال تلك المباريات وعمل مخالصة تنهي مشواره وعلاقته مع الفريق، وإعلان رئيس نادي الطائي تركي الضبعان، في حديث تلفزيوني أنه اضطر لإنهاء علاقة اللاعب بالطائي، ومخالصته؛ بسبب عدم تطابق أوراق اللاعب التي سجل بها، إلا أنه شوهد اللاعب حاضراً في ملعب المباراة الأخيرة للطائي أمام عرعر واحتفل على أرضية الملعب الخضراء مع بقية اللاعبين بالفوز على عرعر وإعلان صعود الطائي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حصل على 74 نقطة + 3 نقاط من لجنة الاستئناف وبفارق نقطة عن فريق الجبلين الذي جمع (76) نقطة خلال مباريات الدوري.

يذكر أن الطائي كان قد تقدم باحتجاج على فريق الخليج؛ لإشراكه لاعب مواليد يتجاوز السن النظامية، ورفضت لجنة الانضباط الاحتجاج، وتقدم الطائي للجنة الاستئناف والتي منحته ثلاث نقاط للقاء الذي خسره سابقاً أمام الخليج بهدفين مقابل لا شيء، وتطالب ثلاثة أندية بحماية حقوقها وحقوق الأندية الأخرى وفق أحكام لائحة الانضباط والأخلاق لإشراك لاعب يتجاوز السن النظامي وتأثيره المباشر على نتائج الدوري، وحماية نزاهة المنافسة الرياضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ولا تزال القضية قائمة في أروقة لجنة الاستئناف والجماهير تترقب القرارات وسط توقعات جماهير الطائي بعدم قبول الشكوى، وجماهير الجبلين والثقبة والبكرية بصدور قرارات مفصلية من لجنة الاستئناف.