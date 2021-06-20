، الطيران المدني.. هذا ترتيب شركات الطيران والمطارات السعودية حسب شكاوى المسافرين ،

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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، عن ارتفاع إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر مايو الماضي، والتي بلغت (285) شكوى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020 والذي وصلت فيه الشكاوى إلى (165) شكوى.. ورصد المؤشر أن:
- الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى خلال الشهر الماضي؛ وذلك بواقع 4 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت خلال مايو الماضي إلى 77%.
- طيران ناس ثانيًا بواقع (13) شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 90%.
- طيران أديل بعدد شكاوى في الشهر مايو الماضي وصلت إلى (37) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 50%.
وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر مايو الماضي، عن استرجاع قيمة التذاكر أولًا، ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.
وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات، أشار إلى حصول:
- مطار الملك فهد الدولي بالدمام كأقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر مايو؛ وذلك بواقع شكوييْن وبنسبة معالجة لها في الوقت المحدد بلغت 67%.
- بينما جاء ثانيًا مطار أبها الدولي بواقع شكوييْن لكل 100 ألف مسافر، قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 100%.
- فيما حل مطار نجران الدولي ثالثًا بواقع ثلاث شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وحلت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر:
- مطار الملك خالد الدولي بالرياض
- مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة
- مطار الملك سعود بالباحة
- مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان
- مطار الطائف الدولي
- مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك
- مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع
- مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار شرورة
- مطار القيصومة
- مطار بيشة
- مطار الأحساء الدولي
وبيّنت الهيئة أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوى المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
الهيئة العامة للطيران المدني
الطيران المدني.. هذا ترتيب شركات الطيران والمطارات السعودية حسب شكاوى المسافرينخالد خليل الخليج 365 2021-06-20
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، عن ارتفاع إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر مايو الماضي، والتي بلغت (285) شكوى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020 والذي وصلت فيه الشكاوى إلى (165) شكوى.. ورصد المؤشر أن:
- الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى خلال الشهر الماضي؛ وذلك بواقع 4 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت خلال مايو الماضي إلى 77%.
- طيران ناس ثانيًا بواقع (13) شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 90%.
- طيران أديل بعدد شكاوى في الشهر مايو الماضي وصلت إلى (37) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 50%.
وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر مايو الماضي، عن استرجاع قيمة التذاكر أولًا، ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.
وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات، أشار إلى حصول:
- مطار الملك فهد الدولي بالدمام كأقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر مايو؛ وذلك بواقع شكوييْن وبنسبة معالجة لها في الوقت المحدد بلغت 67%.
- بينما جاء ثانيًا مطار أبها الدولي بواقع شكوييْن لكل 100 ألف مسافر، قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 100%.
- فيما حل مطار نجران الدولي ثالثًا بواقع ثلاث شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وحلت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر:
- مطار الملك خالد الدولي بالرياض
- مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة
- مطار الملك سعود بالباحة
- مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان
- مطار الطائف الدولي
- مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك
- مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع
- مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار شرورة
- مطار القيصومة
- مطار بيشة
- مطار الأحساء الدولي
وبيّنت الهيئة أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوى المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
02:02 PM
من واقع عدد الشكاوى خلال شهر مايو
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، عن ارتفاع إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر مايو الماضي، والتي بلغت (285) شكوى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020 والذي وصلت فيه الشكاوى إلى (165) شكوى.. ورصد المؤشر أن:
- الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى خلال الشهر الماضي؛ وذلك بواقع 4 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت خلال مايو الماضي إلى 77%.
- طيران ناس ثانيًا بواقع (13) شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 90%.
- طيران أديل بعدد شكاوى في الشهر مايو الماضي وصلت إلى (37) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 50%.
وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر مايو الماضي، عن استرجاع قيمة التذاكر أولًا، ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.
وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات، أشار إلى حصول:
- مطار الملك فهد الدولي بالدمام كأقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر مايو؛ وذلك بواقع شكوييْن وبنسبة معالجة لها في الوقت المحدد بلغت 67%.
- بينما جاء ثانيًا مطار أبها الدولي بواقع شكوييْن لكل 100 ألف مسافر، قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 100%.
- فيما حل مطار نجران الدولي ثالثًا بواقع ثلاث شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وحلت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر:
- مطار الملك خالد الدولي بالرياض
- مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة
- مطار الملك سعود بالباحة
- مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان
- مطار الطائف الدولي
- مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك
- مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع
- مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار شرورة
- مطار القيصومة
- مطار بيشة
- مطار الأحساء الدولي
وبيّنت الهيئة أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوى المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
، الطيران المدني.. هذا ترتيب شركات الطيران والمطارات السعودية حسب شكاوى المسافرين ،
المصدر : الخليج 365
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