، الأردن تسجل 502 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة بفلسطين ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 746480 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 730184 حالة شفاء بعد تسجيل 655 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9663 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا و226 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 8 مرضى في غرف العناية المركزة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضًا.