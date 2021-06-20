، أكثر من 600 متبرع بالدم في 5 أيام بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
اختتمت، الخميس الماضي، حملة التبرع بالدم التي نفذها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"، تزامنًا مع "اليوم العالمي للتبرع بالدم".
وقال رئيس المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الدكتورة عفراء الدايل: إن الحملة التي تم تنفيذها على مدى خمسة أيام من الأحد وحتى الخميس الماضي في مبنى رقم 100 بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول، شهدت تبرع 607 متبرعين بالدم من أصل 737 زائرًا، من بينهم 216 متبرعًا من أصل 250 زائرًا لمبنى رقم 100، و391 متبرعًا من أصل 487 زائرًا للحملة في مجمع الظهران مول.
وأضافت الدكتورة عفراء الدايل: أن هناك حاجةً لنشر ثقافة التبرع بالدم وتعزيز الجانب الإنساني بين أفراد المجتمع لأهمية تغطية حاجة المرضى من الدم والصفائح الدموية.
وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي جمع ١٦ ألف وحدة دم، وكان لدينا أيضًا ٢٠٠٠ متبرع بالصفائح، متمنية زيادة هذه الأعداد خلال العام الجاري، لتغطية حاجة المرضى بشكل كامل.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 05:14 PM
عفراء الدايل: جمع ١٦ ألف وحدة دم خلال عامأكثر من 600 متبرع بالدم في 5 أيام بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول
اختتمت، الخميس الماضي، حملة التبرع بالدم التي نفذها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"، تزامنًا مع "اليوم العالمي للتبرع بالدم".
وقال رئيس المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الدكتورة عفراء الدايل: إن الحملة التي تم تنفيذها على مدى خمسة أيام من الأحد وحتى الخميس الماضي في مبنى رقم 100 بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول، شهدت تبرع 607 متبرعين بالدم من أصل 737 زائرًا، من بينهم 216 متبرعًا من أصل 250 زائرًا لمبنى رقم 100، و391 متبرعًا من أصل 487 زائرًا للحملة في مجمع الظهران مول.
وأضافت الدكتورة عفراء الدايل: أن هناك حاجةً لنشر ثقافة التبرع بالدم وتعزيز الجانب الإنساني بين أفراد المجتمع لأهمية تغطية حاجة المرضى من الدم والصفائح الدموية.
وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي جمع ١٦ ألف وحدة دم، وكان لدينا أيضًا ٢٠٠٠ متبرع بالصفائح، متمنية زيادة هذه الأعداد خلال العام الجاري، لتغطية حاجة المرضى بشكل كامل.
، أكثر من 600 متبرع بالدم في 5 أيام بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 600 متبرع بالدم في 5 أيام بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.