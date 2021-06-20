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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضائع" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز يوم الأحد 17/ 11/ 1442هـ الموافق 27/ 6/ 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".
وأضافت: "يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50.000 ريال بشيك مصدّق، باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إخراج البضائع والسيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2،5%، علاوة على قيمة البيع".
وتابعت: "يجب على المشتري إخراج السيارات المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد و20 يوماً للسيارات برسم الصادر"، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
ودعت إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "تطبيق توكلنا"، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.
وأكدت الهيئة أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المُالخليج 365 لدى الجمرك.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 04:48 PM
الأحد المقبل.. وفق الاشتراطات الصحية"الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً لبيع بضائع في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضائع" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز يوم الأحد 17/ 11/ 1442هـ الموافق 27/ 6/ 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".
وأضافت: "يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50.000 ريال بشيك مصدّق، باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إخراج البضائع والسيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2،5%، علاوة على قيمة البيع".
وتابعت: "يجب على المشتري إخراج السيارات المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد و20 يوماً للسيارات برسم الصادر"، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
ودعت إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "تطبيق توكلنا"، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.
وأكدت الهيئة أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المُالخليج 365 لدى الجمرك.
، "الزكاة والضريبة والجمارك" تقيم مزاداً لبيع بضائع في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز ،
المصدر : الخليج 365
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