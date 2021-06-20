شكرا لمتابعة خبر عن العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عثر رجال مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن جثة الطفل "فراس" الذي سقط في المياه بعد خروجه مع أسرته للتنزه في وادي الحائر.

وأفاد الدفاع المدني أنه تم العثور على جثة الطفل عند الثالثة عصرًا بعد 11 يوما من البحث، وذلك بحسب قناة "الإخبارية".

وأكد الدفاع المدني أنه جاري إكمال الإجراءات الطبية للتأكد من الجثة، متعهدًا بإصدار بيانًا تفصيليًا حول العثور على جثة المفقود.

يذكر أن أعمال البحث عن "فراس" شملت قيام هيئة "تطوير الرياض" بإيقاف القنوات المائية لتسهيل عملية البحث عن الطفل المفقود، فضلا عن مشاركة جهات تطوعية.

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