شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء مطار الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع" في جمرك ميناء مطار الملك عبدالعزيز، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأوضحت أن المزاد سيقام يوم الأحد 17 ذو القعدة 1442هجريا الموافق 27 يونيو 2021م، مشيرة إلى شروط الدخول في المزاد وتشمل دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسين ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتضمنت الشروط أيضا إخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، كما يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المباعة خلال (5) أيام للبضائع برسم الوارد و(20) يوم للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.