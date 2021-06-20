شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة للمواطنين: لاتقلقوا.. تحورات الفيروسات غالباً تكون غير مؤثرة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الجرعات المعطاة حتى الآن تجاوزت 16.522.087.
وشدد محمد العبدالعالي خلال مؤتمر وزارة الصحة للكشف عن مستجدات كورونا، قائلا:" يجب علينا الاستمرار بالاحترازات لأجل صحتنا وسلامتنا ".
وأوضح متحدث الصحة، أن العالم يشهد مستويات متفاوتة في التعامل مع جائحة كورونا.
وجه محمد العبدالعالي رسالة للمواطنين، قائلا: " لاتقلقوا.. تحورات الفيروسات غالباً تكون غير مؤثرة ".