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متحدث الصحة للمواطنين: لاتقلقوا.. تحورات الفيروسات غالباً تكون غير مؤثرة " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الجرعات المعطاة حتى الآن تجاوزت 16.522.087.

وشدد محمد العبدالعالي خلال مؤتمر وزارة الصحة للكشف عن مستجدات ، قائلا:" يجب علينا الاستمرار بالاحترازات لأجل صحتنا وسلامتنا ".

وأوضح متحدث الصحة، أن العالم يشهد مستويات متفاوتة في التعامل مع جائحة كورونا.

وجه محمد العبدالعالي رسالة للمواطنين، قائلا: " لاتقلقوا.. تحورات الفيروسات غالباً تكون غير مؤثرة ".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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