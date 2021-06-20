شكرا لمتابعة خبر عن " الصناعة " تُعدل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعديل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 أعوام بدلاً من 3 أعوام.

وأضافت أن ذلك القرار يطبق في حال تقدم المستثمر بطلب الحصول على ترخيص صناعي جديد أو تجديد ترخيصه الحالي، وذلك بعد استيفائه لجميع المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح الجرّاح، أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل الخطوات على المستثمرين الصناعيين، وضمان استدامة القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وأشار إلى أنّ المصانع التي تقع داخل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية " مُدن "، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الاقتصادية في رابغ، ستمنح بمجرد الحصول على عقد تخصيص أرض ترخيصًا صناعيًا لمدة سنة واحدة، وبعد جاهزية المصنع للعمل يتم تجديد الترخيص الصناعي لمدة خمس سنوات.

يذكر أن الوزارة خصصت منصة "صناعي" لتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومن ضمنها " رحلة المستثمر الصناعي " التي يتم من خلالها التعرف على رحلة استخراج الترخيص الصناعي، وغيرها من الخدمات النوعية.

ويمكن للمستثمرين الدخول على المنصة الرقمية للوزارة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها من خلال الرابط : من هنـــــــــا