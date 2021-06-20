شكرا لمتابعة خبر عن "المرور": يمنع نهائيا لغير مالك المركبة قيادتها إلا بموجب تفويض رسمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جددت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على عدم السماح لغير مالك المركبة بقيادتها، إلا بموجب تفويض رسمي.

ونشرت الإدارة تغريدة عبر حسابه "الرسمي" على تويتر قال فيها: " إنه لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بموجب تفويض رسمي".

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور، عن الإجراءات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة في حال انتهائها أثناء وجود صاحبها خارج المملكة.

وقالت إدارة المرور: إن المستفيد يمكنه زيارة الملحقية السعودية أثناء تواجده خارج المملكة، وإكمال اللازم حيال الفحص وتفويض من يراه لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة.