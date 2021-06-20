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"المرور": يمنع نهائيا لغير مالك المركبة قيادتها إلا بموجب تفويض رسمي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جددت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على عدم السماح لغير مالك المركبة بقيادتها، إلا بموجب تفويض رسمي.

ونشرت الإدارة تغريدة عبر حسابه "الرسمي" على تويتر قال فيها: " إنه لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بموجب تفويض رسمي".

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور، عن الإجراءات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة في حال انتهائها أثناء وجود صاحبها خارج المملكة.

وقالت إدارة المرور: إن المستفيد يمكنه زيارة الملحقية أثناء تواجده خارج المملكة، وإكمال اللازم حيال الفحص وتفويض من يراه لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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