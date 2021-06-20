«المياه الوطنية» توضح خطوات التحكم في الاستهلاك الشهري

الرياض - محمد عبدالله - حدّدت شركة المياه الوطنية خطوات التحكم في الاستهلاك الشهري عبر خدمة الحد الاستهلاكي من خلال تطبيقها الجديد الذي أطلقته على هواتفها الذكية.

وأوضحت شركة المياه عبر موقعها الإلكتروني أن التطبيق الجديد يتضمن خدمة الحد الاستهلاكي التي لمساعدة عملائها على التحكم في استهلاكهم، ويضع التطبيق حدًا مبدئيًا، يستطيع العملاء تغييره من خلال الدخول إلى التطبيق، إما مباشرة عبر وضع حد معين، أو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

ويساعد التطبيق الجديد على صناعة حد مخصص للاستهلاك للعميل بناء على تفاصيل عقاره، وعدد السكان ومساحة الحديقة، وعدد الأشجار الكبيرة، لتصل للعميل رسائل نصية تنبيهية في حال تجاوزه الحد الاستهلاكي.

وأضافت شركة المياه أنه يمكن للعميل الاطلاع على معدل استهلاكه وفواتيره، والاعتراض عليها، بالإضافة إلى الاعتراض على المخالفات، رفع تسرب العداد أو الشبكة، أو انقطاع مياه، وغيرها من الاعتراضات.

وأكدت شركة المياه الوطنية أنه يمكن التحكم في الاستهلاك الشهري من خلال اتباع الخطوات التالية:

1-تسجيل الدخول في تطبيق شركة المياه.

2-أضف بيانات معدل الاستهلاك.

3- ثم يتم وضع حد مبدئي لاستهلاك العميل.

4- يمكن تغيير حد الاستهلاك من خلال الضغط على أيقونة«تحكم في استهلاكك».

5-أو يمكن تغييره من خلال حاسبة الاستهلاك التفاعلية أو معرفته بتقدير كمية الاستهلاك واختيار الحد المطلوب.

6-ثم تظهر قيمة حدّ الاستهلاك الشهري بالريال.

7- يجب تعبئة بيانات العقار وبيانات الأفراد وعدد الأشجار ومساحة الحديقة.

8- بعد تعبئة البيانات يظهر للعميل الحد النهائي لاستهلاكه.

9- بعد تثبيت حد الاستهلاك، يستقبل العميل رسائل نصية على جواله في حال تجاوز حد الاستهلاكي.

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