أخبار السعودية.. بنود جديدة ببروتوكولات كورونا.. وأمطار على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021 منها: 9 بنود جديدة ببروتوكولات كورونا بالمساجد، وأمطار وحبات برد على مرتفعات 4 مناطق، والسجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال لمتهمين بتهريب الأموال.

9 بنود جديدة ببروتوكولات كورونا بالمساجد

أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الأحد، تعميمًا فوريًا، يقضي بتحديث كافة البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع، استنادًا إلى ماورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.

السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال لمتهمين بتهريب الأموال

أكدت النيابة العامة، توقيع عقوبة السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم لقيامهما بتهريب الأموال إلى الخارج.

«الحصيني» يتوقع أمطارًا وحبات برد على مرتفعات 4 مناطق

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد أن تشهد المملكة أمطارًا من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات 4 مناطق.

الأمن البيئي يوقف 36 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 36 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 16 مواطنًا و20 مقيمًا، من الجنسيات السودانية والباكستانية والبنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي 793 رأسًا من الإبل و2486 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

هيئة الحكومة الرقمية تشترط موافقتها قبل تأسيس أي منصة جديدة

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية «الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة»، تعميمًا إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، يؤكد على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تأسيس أيّ منصة جديدة، سواءً كانت ستطلق مباشرة عن طريق الجهة أو من خلال شركة متعاقدة.

تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن مايو

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مايو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه الثلاثين من شهر يونيو الجاري.

تغريم 3 شركات 1.5 مليون ريال لمخالفتها نظام الغذاء

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنَّها فرضت غرامات مالية قدرها (1.5) مليون ريال على ثلاث شركات غذائية لمخالفتها نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

إطلاق خدمتي إذن الدخول والخروج للهجن المشاركة بالمهرجانات

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمتي إذن الدخول والخروج من المملكة للهجن المشاركة في المسابقات والمنافسات والمهرجانات عبر منصة «أنعام بلس» الإلكترونية، وذلك ضمن سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل «عن بعد».

الجوازات: 5 شروط للإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن نحو 5 شروط لتسجيل بلاغ هروب العمالة المنزلية عبر منصة أبشر.

الصحة تحدد 5 قواعد للحد من حوادث الغرق بين الأطفال

حددت وزارة الصحة 5 قواعد للسلامة يجب الالتزام بها للحد من حوادث الغرق بين الأطفال خاصة في فصل الصيف.

التعليم تطلق حزمة برامج ومبادرات تدريبية

أطلقت وزارة التعليم حزمة من البرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية للطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية ضمن خطتها في دعم التعليم خلال فترة الصيف.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية.. شروط جرعة كورونا الثانية

أخبار السعودية.. شروط ضم المدد للتأمينات