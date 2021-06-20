57 شخصية إسلامية إندونيسية تُثمن قرار «تنظيم الحج»

الرياض - محمد عبدالله - ثمَّنت 57 شخصية إسلامية من جمهورية إندونيسيا، قرار المملكة العربية السعودية بتنظيم فريضة الحج هذا العام 1442هـ، واقتصاره على 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وعدَّته تأكيدًا على حرص المملكة على صحة الحجاج والمعتمرين وسلامتهم، في ظل ما يشهده العالم من خطر وتطور فيروس وجائحة كورونا «كوفيد – 19».

ووصفوا القرار بالحكيم الدال على عناية واهتمام المملكة العربية السعودية بسلامة الإنسان وأمنه.

كانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج.

وأوضحت الوزارة أنَّ هذا القرار يأتي في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة.