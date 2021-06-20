الصحة توضّح أعراض الالتهاب البصري وطرق الوقاية منه

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة أعراض مرض الالتهاب البصري الذي يصيب العصب البصري وطرق الوقاية منه.

وقالت الوزارة في إنفوجراف توضيحي نشرته صحة جدة عبر حسابها الرسمي علي موقع تويتر، إن الالتهاب البصري هو التهاب في الجزء الخلفي للعين يصيب العصب البصري وتظهر في بعض الحالات ترشح وإحمرار في عصب العين مع وجود بقع دموية.

كما أوضحت الوزارة أن أعراضه تظهر على هيئة وجود ألم في العين ويزداد مع حركتها، وفقدان القدرة علي رؤية الألوان وتمييزها، وصداع في مقدمة الرأس بالإضافة إلي فقدان الرؤية في العين المصابة خلال ساعات أو أيام، مشيرة إلي أن النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال للأعمار ما بين 20 - 40 عامًا.

وللعلاج والوقاية قالت الصحة، إنه يجب مراجعة طبيب العيون في أسرع وقت، والعلاج يعتمد علي سبب الالتهاب وفي معظم الحالات يتم علاجها عن طريق الكورتيزون.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة تحدِّد المدة المناسبة لجلوس الأطفال أمام الأجهزة الإلكترونية