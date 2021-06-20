57 شخصية إسلامية إندونيسية تثني على إجراءات حج 1442

عدت "57" شخصية إسلامية من جمهورية إندونيسيا، قرار المملكة العربية السعودية الذي اتخذته بتنظيم فريضة الحج هذا العام 1442هـ، واقتصاره على 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بأنه تأكيد على حرصها بصحة الحجاج والمعتمرين وسلامتهم، في ظل ما يشهده العالم من خطر وتطور فيروس وجائحة كورونا "كوفيد - 19". ووصفوا هذا القرار بالحكيم الذي يدل على عناية واهتمام المملكة العربية السعودية بسلامة الإنسان وأمنه، داعين الله عز وجل بأن يحفظ المملكة قيادة وشعبا من كل مكروه.



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