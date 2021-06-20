ولي العهد يدشن 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع

واشتملت المشروعات على 6 مشروعات سكنيّة توفر 3797 وحدة سكنيّة، من بينها مشروع إسكان قاعدة الملك سعود بحفر الباطن، وإسكان القوات المسلحة بالشمالية الغربية، ومشروع إسكان عوائل مركز الملك سلمان بن عبد العزيز الخاص بالحرب الجبليّة في الطائف، ومشروع إسكان القوات المسلحة في شرورة، إضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع إسكان القوات المسلحة في جازان، والمرحلة الثانية من مشروع إنشاء إسكان القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية.
ودشَّن سموه عدداً من المشروعات الطبيَّة التطويرية، من بينها مشروع إنشاء مركز القلب في مستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بسعة تصل إلى 130 سريراً، وتوسعة مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، التي سترفع السعة السريرية إلى 100 سريرٍ، فيما تضيف التوسعة عشر وحدات للعناية المركَّزة، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبيّة، وأقساماً للطوارئ، والأشعة والمختبر، والصيدلية، وبنك الدم.
وبهذه المناسبة، أكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذيَّة خالد البِـياري أن استكمال هذه المشاريع، وتدشينها يأتي ترجمة، وتنفيذاً لتوجيهات ولي العهد، وفي إطار حرصه الدائم على منظومة القوات المسلحة، وتوفير السكن الملائم، والرعاية الصحيّة المتكاملة لمنسوبيها.
وأكَّد أيضا أن هذه المشروعات الحيوية، تأتي ضمن سلسة مشروعات لتأمين وحدات سكنية لمنسوبي القوات المسلحة وفق أفضل المعايير، والمواصفات في التصميم، والتنفيذ، إضافة إلى تطوير، وتوسعة المرافق الصحية القائمة، ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية، والفنيَّة، وذلك تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير وزارة الدفاع، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
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