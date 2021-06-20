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مكة الأعلى حرارة وجازان والقنفذة تتصدران الرطوبة

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توقع المركز الوطني للأرصاد لحالة الطقس اليوم أن تكون هناك سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. في حين تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما يتسبب في اثارة الأتربة والغبار كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فقد سجلت مكة أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 45 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة.

أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بلغت 85 أما المدينة المنورة والعلا فكانتا الأقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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