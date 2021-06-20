مكة الأعلى حرارة وجازان والقنفذة تتصدران الرطوبة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فقد سجلت مكة أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 45 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة.
أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بلغت 85 أما المدينة المنورة والعلا فكانتا الأقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20.
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