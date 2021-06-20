محمد بن مسعود - الدمام - "إيواي" قال إنها وصلت لمختلف البلدان والشعوب المحتاجة مشيدًا بالعلاقات بين البلدين التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين الجانبين وسبل تعزيزها.

ونوّه السفير الياباني بمشاريع وبرامج المركز الإنسانية والإغاثية المميزة التي وصلت إلى مختلف البلدان والشعوب المحتاجة حول العالم، مشيدًا بالعلاقات بين البلدين الصديقين. 20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 03:47 PM "إيواي" قال إنها وصلت لمختلف البلدان والشعوب المحتاجة مشيدًا بالعلاقات بين البلدين الربيعة يلتقي السفير الياباني.. والأخير ينوه بمشاريع "إغاثي الملك سلمان" الإنسانية الربيعة يلتقي السفير الياباني.. والأخير ينوه بمشاريع "إغاثي الملك سلمان" الإنسانية التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين الجانبين وسبل تعزيزها.

ونوّه السفير الياباني بمشاريع وبرامج المركز الإنسانية والإغاثية المميزة التي وصلت إلى مختلف البلدان والشعوب المحتاجة حول العالم، مشيدًا بالعلاقات بين البلدين الصديقين. الكلمات المفتاحية ، الربيعة يلتقي السفير الياباني.. والأخير ينوه بمشاريع "إغاثي الملك سلمان" الإنسانية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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