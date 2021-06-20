محمد بن مسعود - الدمام - 20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 03:36 PM تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار أمانة الشرقية تطرح ٨٠ فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدن ومحافظات المنطقة أمانة الشرقية تطرح ٨٠ فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدن ومحافظات المنطقة أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم طرح ٨٤ فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدن ومحافظات المنطقة، في أنشطة متنوعة أبرزها المدارس، والأندية، والأكاديميات الرياضية، والمراكز الترفيهية، والمحال التجارية، والبوفيهات، والأسواق، والأجنحة الفندقية، ومراكز الإسكان النموذجي للعمالة، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية وأنشطة المهرجانات وعربات الأطعمة.

وتأتي الفرص الاستثمارية امتداداً لجهود الأمانة والمشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تم طرحها، والتي تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات والأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص". الكلمات المفتاحية ، أمانة الشرقية تطرح ٨٠ فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدن ومحافظات المنطقة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الشرقية تطرح ٨٠ فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدن ومحافظات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.