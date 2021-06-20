السعودية | هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية تحتفي باليوم العالمي للمسح البحري

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تحتفي الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية باليوم العالمي للمسح البحري “الهيدروغرافيا”، الذي يصادف يوم غدٍ الإثنين 21 يونيو 2021 ، ويُهدف فيه إلى إبراز أعمال المسح البحري (الهيدروغرافي) ،في المناطق البحرية التابعة للمملكة، ونشر الوعي بأهميته على مستوى الفرد والمجتمع، ودعم الأنشطة الحيوية المختلفة على المستوى الوطني والعالمي.

ويهدف المسح البحري (الهيدروغرافي) بشكل خاص إلى توفير خرائط بحرية ملاحية بشقيها الورقي والإلكتروني، إضافة إلى توفير المنشورات البحرية لتعزيز سلامة الملاحة البحرية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية الصادرة من المنظمة الدولية للمسح البحري (IHO)، وجاء شعار اليوم العالمي للمسح البحري 2021، من المنظمة الدولية للمسح البحري الهيدروغرافيا” تحت عنوان “مائة عام من التعاون الدولي في مجال الهيدروغرافيا”.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمسح البحري بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية سعود بن حمود العتيبي أن المنظمة الدولية للمسح البحري “الهيدروغرافيا” (IHO) تهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء لتطبيق أفضل الممارسات العالمية الحديثة في مجال المسح البحري، لدعم سلامة الملاحة البحرية في البحار والمحيطات.

وأشار إلى أن المنظمة تضمّ في عضويتها أكثر من (94) عضواً، وتمثّل المملكة العضو رقم (78) ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، حيث تهدف المسوحات البحرية (الهيدروغرافية) في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلى تحقيق المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS).

وأوضح العتيبي أن الهيئة ستعقد غداً، ورشة عمل افتراضية بمشاركة الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، ،لإطلاع الشركاء على جهود الهيئة وما أنجزته من مشاريع المسح البحري في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، وإنتاج عدد من الخرائط البحرية الورقية والإلكترونية.

وأَضاف أن الهيئة وانطلاقًا من مهامها وواجباتها لدعم سلامة الملاحة البحرية، قامت بتغطية المناطق البحرية التابعة للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة بالمسوحات البحرية وإعداد قواعد البيانات البحرية، وإنتاج عدد من الخرائط البحرية الملاحية الورقية والإلكترونية بمقاييس رسم مختلفة، وفقًا لمواصفات ومتطلبات المنظمة الدولية للمسح البحري (IHO) والمنظمة الدولية البحرية (IMO)، بالإضافة إلى إنتاج عددٍ من خرائط إدارة المناطق الساحلية، التي تستخدم لأغراض التخطيط والتنمية للمناطق الساحلية والجزر البحرية، كما تقوم الهيئة بإنتاج وتوزيع عدد من المنشورات البحرية؛ كجداول التيارات المدية وجداول المد والجزر للجهات ذات العلاقة للاستفادة من هذه البيانات في أعمالها وأنشطتها المختلفة.

وبين أن الهيئة تمتلك سفينة “المسح البحري سلطان” وهي سفينة بطول 43م، مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج، القدرات البشرية المؤهلة، حيث تقوم هذه السفينة بمهام جمع بيانات المسح البحري (الهيدروغرافي) في المناطق البحرية العميقة، كما تقوم الزوارق التابعة لها بمسح المناطق البحرية الضحلة ومن ثم معالجة وتحليل هذه البيانات، وإنتاج الخرائط البحرية بأنواعها المختلفة.