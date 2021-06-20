شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 42 منشأة مخالفة للاحترازات في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10248 جولة رقابية على الأسواق التجارية والمراكز التجارية، والتي أسفرت عن إغلاق 42 منشأة مخالفة وتحرير 535 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، وتطبيق البروتوكولات الخاصة في محال الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.