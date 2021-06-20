شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 9 منشآت مخالفة للاحترازات بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة , جولات رقابية , في نطاق العزيزية الفرعية , بهدف إيجاد بيئة آمنة للمتسوقين وتوفير أعلى مستويات الحماية لأفراد المجتمع ورفع مستوى الصحة العامة.

وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية عن إغلاق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الإحترازية، ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الخضراوات والفواكه في سوق عشوائي وغير نظامي بمنطقة ملكان، تديره عمالة وافدة مخالفة، وتم ضبط الخضار والفواكه من الباعة الجائلين وتسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.

وفي سياق متصل أتلفت الأمانة في نطاق الشوقية الفرعية ، وبالتعاون مع إدارة المسالخ 57 كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة، وذلك خلال جولات البلدية الرقابية المكثفة التي تقوم بها على محلات بيع الأسماك والمطاعم داخل السوق المركزي بحي الكعكية لمتابعة كل مايتعلق بالصحة العامة وضبط مايتم رصده من تجاوزات تتعلق بسلامة الغذاء.