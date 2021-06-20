شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى ختام مسابقة "تصميم حي سمايا" ويكرم الفائزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نصف مليون ريال القيمة التطوعية لمسابقة تصميم حي سمايا

• القحطاني : الأرض المخصصة للمشروع 125 ألف م2 وتخطيطها يحقق الاستدامة

• الدكتور الربيش : تحقيق توجهات الدولة في توطين المعرفة ونشر ثقافة التطوع الإسكاني

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بأبناء الوطن وما يقدمونه من جهود للمساهمة في بنائه والحفاظ على هويته العمرانية وتوظيف التقدم التقني في التصاميم المعمارية.

جاء ذلك خلال رعاية سموه في ديوان الإمارة اليوم الأحد ختام المسابقة المعمارية الوطنية لتصميم "حي سمايا"، التي نظمتها لجنة التطوع الإسكاني التابعة للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، بحضور مجموعة من الجهات ذات العلاقة، ومَن يمثلون الفائزين مِن المجموعات.

وأشاد رئيس جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش برعاية ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وقال "سموه لا يألوا جهداً في سبيل تقديم وتسهيل ما يعزز جهود فريق المسابقة المعمارية الوطنية لتصميم "حي سمايا" مقدماً مباركته لكافة الفائزين متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

وأضاف الدكتور الربيش بأن الجامعة تسعد بمشاركتها كونها الشريك والداعم الاكاديمي لهذه الجائزة والتي كانت محل اهتمام من كافة الأعضاء حيث سارت رؤية البرنامج العلمي وفق توجه الجامعة لتحقيق أهداف وتوجهات الدولة في توطين المعرفة ونشر ثقافة التطوع الإسكاني بتكاملية الجهود وقد سعدنا بأن نكون جزءاً من هذا الحدث في ظل الزخم الأكاديمي المتجدد لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل كمساهمين في البرنامج العلمي بمشاركة كوكبة من أعضاء الهيئة التعليمية من مختصين وخبراء في مجال العمارة والبحث العلمي من كلية العمارة والتخطيط وكلية التصاميم من خلال تقديم المحاضرات العلمية في برنامج (سمايا توك) .

من جهة قال رئيس لجنة التطوع الإسكاني رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة بالمنطقة الشرقية خالد بن حسن القحطاني أن الأرض المخصصة للمشروع تبلغ مساحتها 125 ألف م2 بتصميم وتخطيط نموذجي يحقق الاستدامة، ويؤمن جودة الحياة لساكنيه، حيث تقدم لتصميمه 185 مشارك ومشاركة، كما ساهم في المسابقة أكثر من 60 متطوع ومتطوعة، وقد بلغت القيمة الاقتصادية لساعات العمل التطوعي ما يفوق النصف مليون ريال.

وأضاف "أن المسابقة انطلقت بتنظيم لجنة التطوع الإسكاني التابعة للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية، وبدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بشراكة أكاديمية مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وشراكة استراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وبدعم من القطاع الخاص وشركاء النجاح من القطاع الغير ربحي بالمنطقة الشرقية وخارجها؛ بهدف تصميم حي سكني نموذجي يحقق الاستدامة وجودة الحياة".

وكرم سموه الفائزين وهم:

فئة المكاتب والشركات

المركز الأول (مكتب بناء السعودية للإستشارات الهندسية)

المركز الثاني في فئة المكاتب والشركات (مكتب حامد بن حمري للإستشارات الهندسية)

المركز الثالث في فئة المكاتب والشركات (space studio)

فئة الجهات الأكاديمية

المركز الأول (جامعة عفت من مدينة جدة) الدكتورة أسماء إبراهيم

المركز الثاني ( جامعة الملك سعود من مدينة الرياض ) مرعي بن عبدالهادي آل غراب

المركز الثالث ( جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل من مدينة الدمام ) البراء خالد الحربي

فئة فرق العمل

المركز الأول ( المنطقة الشرقية ) عبدالرحمن جمال الوطبان

المركز الثاني ( مكة المكرمة ) محمد جمال سمباوة

المركز الثالث (المدينة المنورة) أحمد محمد إسماعيل