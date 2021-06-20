شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف : الاعتداءات الحوثية ضد المملكة تحد سافر للمجتمع الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بهجمات متكررة بلغت 17 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة باتجاه المملكة مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد الحجرف أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميلشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقفاً حاسماً تجاه ميلشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها