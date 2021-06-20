شكرا لقرائتكم خبر عن جدة .. إنجاز 79% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة محافظة جدة 79% من أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية" مع طريق المدينة, وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 240.393.735 ريالاً.

ويتكون المشروع من تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة "شرق – غرب" بطول 650م يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي، وتقليل أزمنة التأخير، ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.