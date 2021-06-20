شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك إلى الأعشاب الطبية والنباتات السامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر حديثا كتاب «دليلك إلى الأعشاب الطبية والنباتات السامة» تأليف د. سامية عبدالوهاب، د. صباح حسين الجيد.

ويتألف الكتاب من جزءين، الأول: يتحدث عن الأعشاب الطبية المفيدة التي تستعمل للعلاج والوقاية من الأمراض، والثاني: يتناول بالبحث النباتات السامة المنتشرة في الحدائق والصحاري، ويهدف هذا الجزء إلى التعرف على هذه النباتات وعلاج تأثيرها السام.

ويركز الكتاب على «الثوم» للوقاية من السرطان ونزلات البرد ورشح الأنف، و«الحرشف البري» للوقاية من تدهور وظائف الكبد، و«فلفل كاوة» ليساعد على الاسترخاء في الأوقات العصيبة، وغير ذلك من الأعشاب التي تدعم المزاج وتقي من الاكتئاب، وتدعم الجهاز المناعي الذي يضعفه الاكتئاب.

وللجزء الثاني من الكتاب أهمية خاصة، فهو يصف بإيجاز النباتات السامة الشائعة والمنتشرة في الحدائق والنوادي؛ لتنبيه القارئ إلى موادها السامة وذكر ما يجب فعله مباشرة إذا أكل الطفل خاصة، وربما البالغ بدافع الفضول، عشبًا سامًا من هذه الأعشاب أو لمسها.