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نقلت "الشرق" عن مصدر أمني عراقي، أن صاروخاً لم يحدد نوعه استهدف، اليوم (الأحد)، قاعدة عين الأسد الجوية الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق، التي تستضيف قوات أميركية ودولية.
وبين المصدر أن خبير المتفجرات التابع للجيش العراقي في طريقه إلى موقع الحادث لتحديد طبيعة الصاروخ، وأن آثار الاستهداف لم تحدد بعد.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 02:48 PM
آثار الاعتداء لم تحدد بعدالعراق .. استهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد
نقلت "الشرق" عن مصدر أمني عراقي، أن صاروخاً لم يحدد نوعه استهدف، اليوم (الأحد)، قاعدة عين الأسد الجوية الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق، التي تستضيف قوات أميركية ودولية.
وبين المصدر أن خبير المتفجرات التابع للجيش العراقي في طريقه إلى موقع الحادث لتحديد طبيعة الصاروخ، وأن آثار الاستهداف لم تحدد بعد.
، العراق .. استهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد ،
المصدر : الخليج 365
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